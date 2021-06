Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Café Autis’mo en ligne Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Café Autis’mo en ligne Saint-Jean, 29 juin 2021-29 juin 2021, Saint-Jean. Café Autis’mo en ligne

Saint-Jean, le mardi 29 juin à 20:00

« Fratrie et handicap » Avec Régine Scelles, enseignant, chercheur, professeur de psychopathologie à l’université de Nanterre, aux nombreuses responsabilités scientifiques, viendra parler de la fratrie en évoquant à la fois ce que vivent les frères et les soeurs et l’enfant en situation de handicap. Ceci pour sortir de l’ombre ce que vivent tous les enfants de la famille confrontés au handicap… Lien d’inscription : [ici](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOmsrDotGdPBHTktIFCWZi9c_KOdF76u) Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T20:00:00 2021-06-29T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Saint-Jean Saint-Jean