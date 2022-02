Café associatifs : le café des aidants Brasserie » Le Basile » Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès. Un rendez-vous est fixé tous les premiers samedis du mois, 10h30 à 12h, autour d’un thème. Cette séance du samedi 5 mars aura pour thème : « Qu’est-ce qu’être aidant ? » Autour d’un café, venez partager votre expérience avec d’autres aidants. Brasserie » Le Basile » 23 avenue du Maréchal Leclerc 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

