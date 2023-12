Marché de Noël Café associatif Mareuil en Périgord, 17 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

Marché de Noël. Artisanat, gourmandises et bonne humeur..

Marché de Noël. Artisanat, gourmandises et bonne humeur.

Marché de Noël. Artisanat, gourmandises et bonne humeur.

.

Café associatif Le Bourg

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-20 par Val de Dronne