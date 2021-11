Café Associatif Maison des associations, 2 décembre 2021, Mérignac.

Ce café associatif abordera la thématique suivante : **_Pédagogie et transmission dans l’animation associative_** Aide aux devoirs, atelier théâtre, cours de batterie ou de yoga, ces différentes activités associatives ont toutes un point commun : la transmission. Ouvert à tous et particulièrement aux personnes en position d’accompagnement et d’animation d’ateliers ou d’enseignement, ce café associatif abordera les nouvelles approches de la pédagogie ou comment renouveler sa façon de transmettre un savoir, une pratique. En collaboration avec le conservatoire de Mérignac et le service des sports, il s’agira à partir d’exercices pratiques et d’échanges d’expériences, d’identifier les méthodes qui permettent de passer d’une pédagogie descendante à plus d’horizontalité et de participation. **Intervenants :** * Philippe Masfrand, professeur au conservatoire * Drop de béton : l’approche de la règle par les élèves Informations pratiques ———————- Le jeudi 2 décembre de 9h30 à 11h30 (accueil café dès 9h) Maison des Associations 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac Renseignements et inscription par mail à : [[v.ayasse@merignac.com](v.ayasse@merignac.com)](v.ayasse@merignac.com)

