Atelier partage autour des plantes Café associatif l’Imaginaire Lalinde Catégories d’Évènement: Dordogne

Lalinde

Atelier partage autour des plantes Café associatif l’Imaginaire, 22 avril 2023, Lalinde . Lalinde ,Dordogne , Atelier partage autour des plantes 4 rue du Pont Café associatif l’Imaginaire Lalinde Dordogne Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont

2023-04-22 – 2023-04-22

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont

Lalinde

Dordogne . Le café asso souhaite partager sa passion des plantes, Christel vous invite à ses lectures, ses recettes de baumes, ses tisanes…. Ensemble identifions les et partageons nos savoirs. Le café asso souhaite partager sa passion des plantes, Christel vous invite à ses lectures, ses recettes de baumes, ses tisanes…. Ensemble identifions les et partageons nos savoirs. +33 6 08 27 60 12 Café associatif l’Imaginaire pixabay

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu Lalinde Adresse Lalinde Dordogne Café associatif l'Imaginaire 4 rue du Pont Ville Lalinde Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Café associatif l'Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde

Lalinde Lalinde Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalinde /

Atelier partage autour des plantes Café associatif l’Imaginaire 2023-04-22 was last modified: by Atelier partage autour des plantes Café associatif l’Imaginaire Lalinde 22 avril 2023 4 rue du Pont Café associatif l'Imaginaire Lalinde Dordogne Café associatif l'Imaginaire Lalinde Dordogne

Lalinde Dordogne