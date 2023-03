Atelier marionnettes Café associatif l’Imaginaire, 19 avril 2023, Lalinde .

2023-04-19 – 2023-04-19

EUR 12 12 Après une première réussie à la Médiathèque, l’atelier Tire l’bouchon propose une nouvelle séance de création, adaptation de livre et mise en scène marionnette avec lecture, création de personnages, interprétation et réalisation d’un micro film qui vous sera restitué.

Objectifs : lire à haute voix, créer, manipuler et mettre en voix un personnage en bouchon devenu marionnette- restitution autour d’un goûter. A partir de 7 ans.

