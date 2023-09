Concert de RED RIVER STONE et LES RAMONEURS DE MENHIRS ! Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche, 7 octobre 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-la-Roche,Dordogne

Bar et petite restauration sur place.

Gros rock US local et Punk trad breton engagé.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 02:00:00. .

Café associatif les Paulissonnes Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bar and snacks on site.

Local US rock and committed Breton punk trad

Bar y tentempiés in situ.

Gran rock local estadounidense y comprometido trad punk bretón

Bar und kleine Snacks vor Ort.

Großer lokaler US-Rock und engagierter bretonischer Trad Punk

