Concert du groupe occitan Abal Café associatif les Paulissonnes, 25 juin 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-la-Roche,Dordogne

ABAL c’est un groupe de 6 chanteurs, chanteuses et percussionnistes dont l’univers sonore mêle poésies et polyphonies, fantaisies et polyrythmies pour créer un vacarme enchanté qui charme l’esprit et fait chavirer les cœurs..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Café associatif les Paulissonnes Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ABAL is a group of 6 singers and percussionists whose sound universe mixes poetry and polyphony, fantasies and polyrhythms to create an enchanted din that charms the spirit and makes the hearts capsize.

ABAL es un grupo de 6 cantantes y percusionistas cuyo universo sonoro mezcla poesía y polifonía, fantasías y polirritmias para crear un estruendo encantado que hechiza la mente y hace zozobrar el corazón.

ABAL ist eine Gruppe von 6 Sängern, Sängerinnen und Perkussionisten, deren Klangwelt Poesie und Polyphonie, Fantasien und Polyrhythmen miteinander verbindet, um ein verzaubertes Getöse zu schaffen, das den Geist bezaubert und die Herzen zum Rasen bringt.

Mise à jour le 2023-05-22 par Isle-Auvézère