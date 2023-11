Exposition des oeuvres de Lucile Lock et de Florence Crassat au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac, 2 novembre 2023, Goujounac.

Goujounac,Lot

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour novembre.

Venez découvrir les oeuvres de Lucile Lock et de Florence Crassat & ses filles, Emma et Léa !

Vernissage le samedi 4 novembre à 11 h..

2023-11-02 fin : 2023-11-30 . EUR.

Café associatif Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie



The café associatif Le Tympan presents a new exhibition for November.

Come and discover the works of Lucile Lock and Florence Crassat & her daughters, Emma and Léa!

Opening on Saturday, November 4 at 11 a.m.

La asociación de cafés Le Tympan tiene una nueva exposición para noviembre.

Venga a descubrir las obras de Lucile Lock y Florence Crassat y sus hijas, Emma y Léa

Inauguración el sábado 4 de noviembre a las 11h.

Das Vereinscafé Le Tympan bietet Ihnen im November eine neue Ausstellung.

Entdecken Sie die Werke von Lucile Lock und Florence Crassat & ihren Töchtern Emma und Léa!

Vernissage am Samstag, den 4. November um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Cazals-Salviac