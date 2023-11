Exposition « A l’intérieur c’est I’enfer » au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac, 2 novembre 2023, Goujounac.

Le café associatif Le Tympan fait la place à La CIMADE, dans le cadre de sa campagne annuelle Migrant’scène.

A travers cette exposition de La Cimade, des personnes ayant vécu l’enfermement en rétention prennent la parole pour dénoncer les affres de la machine à expulser. Le regard d’Allessandro Camillo vient donner vie a ce projet qui est une invitation à regarder et écouter celles et ceux que la politique migratoire cherche à invisibiliser.

Présentation de l’exposition par la Cimade le jeudi 23 novembre à 20h.

Dans le cadre de cette campagne sera aussi diffusé au Tympan le 23 novembre, le film documentaire « les Échappées » de Katia Jarjoura, 2022..

The café associatif Le Tympan makes way for La CIMADE, as part of its annual Migrant’scène campaign.

In this exhibition by La Cimade, people who have experienced detention speak out, denouncing the horrors of the deportation machine. Allessandro Camillo’s vision brings this project to life, inviting us to look at and listen to those whom migration policy seeks to make invisible.

Exhibition presentation by Cimade on Thursday November 23 at 8pm.

As part of this campaign, Katia Jarjoura’s documentary film « les Échappées », 2022, will also be shown at Le Tympan on November 23.

La asociación de cafés Le Tympan acoge una exposición de La CIMADE, en el marco de su campaña anual Migrant’scène.

A través de esta exposición de La Cimade, personas que han vivido la detención hablan para denunciar los horrores de la máquina de deportación. La mirada de Allessandro Camillo da vida a este proyecto, invitándonos a mirar y escuchar a aquellos a quienes la política migratoria pretende hacer invisibles.

Presentación de la exposición por Cimade el jueves 23 de noviembre a las 20.00 horas.

En el marco de esta campaña, también se proyectará en el Tympan, el 23 de noviembre, el documental « les Échappées », 2022, de Katia Jarjoura.

Das Vereinscafé Le Tympan macht Platz für La CIMADE im Rahmen ihrer jährlichen Kampagne Migrant’scène.

In dieser Ausstellung von La Cimade kommen Menschen zu Wort, die die Abschiebehaft erlebt haben, um die Schrecken der Abschiebemaschinerie anzuprangern. Der Blick von Allessandro Camillo verleiht diesem Projekt Leben, das eine Einladung ist, denjenigen zuzusehen und zuzuhören, die durch die Migrationspolitik unsichtbar gemacht werden sollen.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, den 23. November um 20 Uhr von der Cimade vorgestellt.

Im Rahmen dieser Kampagne wird am 23. November im Tympan auch der Dokumentarfilm « Les Échappées » von Katia Jarjoura, 2022, gezeigt.

