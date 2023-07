Concert du groupe Power The Crossroad au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac, 27 juillet 2023, Goujounac.

Goujounac,Lot

Le café associatif Le Tympan vous convie à un concert du groupe Power The Crossroad aux tribulations inspirées de punk-blues, rock pur et dur, rockabilly….

2023-07-27 20:00:00 fin : 2023-07-27 . .

Café associatif Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie



Café associatif Le Tympan invites you to a concert by the band Power The Crossroad, whose tribulations are inspired by punk-blues, hard rock, rockabilly…

La asociación de cafés Le Tympan le invita a un concierto del grupo Power The Crossroad, cuyas tribulaciones se inspiran en el punk-blues, el hard rock, el rockabilly…

Das Vereinscafé Le Tympan lädt Sie zu einem Konzert der Gruppe Power The Crossroad ein, deren Tribute von Punk-Blues, hartem Rock und Rockabilly inspiriert sind…

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Cazals-Salviac