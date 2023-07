Concert du groupe Rhapsodie Trio au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac, 20 juillet 2023, Goujounac.

Goujounac,Lot

Le café associatif Le Tympan vous convie à un concert du groupe Rhapsodie Trio dans un répertoire de reprises follement déstructurée de chansons françaises..

2023-07-20 20:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Café associatif Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie



The café associatif Le Tympan invites you to a concert by the group Rhapsodie Trio, with a repertoire of wildly unstructured covers of French songs.

El café asociativo Le Tympan le invita a un concierto del grupo Rhapsodie Trio, con un repertorio de versiones desestructuradas de canciones francesas.

Das Vereinscafé Le Tympan lädt Sie zu einem Konzert der Gruppe Rhapsodie Trio mit einem Repertoire aus verrückt zerlegten Coverversionen französischer Chansons ein.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cazals-Salviac