PINT OF SCIENCE FESTIVAL Café associatif Le rallumeur d’étoiles, 22 mai 2023, Martigues.

PINT OF SCIENCE FESTIVAL 22 – 24 mai Café associatif Le rallumeur d’étoiles Entrée 2€

Pour la 10ème année consécutive , et simultanément dans 26 pays et 400 villes du monde dont 50 en France, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les bars durant 3 jours, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager avec le grand public.

Pint of Science, qu’est ce que c’est ?

C’est démystifier la recherche scientifique et la faire découvrir au grand public dans un cadre détendu. Parce que non dans un labo, ça ne se passe pas toujours comme dans les experts.

Programmation :

Lundi 22 mai : En route vers Jupiter !

Accueil à partir de 19h / Début de soirée 19h30

L’exploration du système solaire, initiée avec le vénérable programme Voyager dans les années 70, a permis de visiter Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, avec une seule sonde spatiale. De telles missions d’exploration spatiale représente une aventure technologique, humaine et scientifique conséquente, allant de la conception, le lancement, et l’exploitation scientifique. Cette soirée dressera une vue d’ensemble sur de telles missions, avec pour exemple l’exploration actuelle et future du système de Jupiter.

– Rocket Science 101 : Felix HOYO STAEDELIN (Doctorant à Central Marseille)

– Exploration présente et future du Système de Jupiter : Vincent HUE (Chercheur/Professeur LAM/AMU)

Mardi 23 mai : Supernova, une merveilleuse histoire stellaire !

Accueil à partir de 19h / Début de soirée 19h30

La mort d’une étoile massive se termine par le phénomène stellaire le plus puissant de l’univers : Une supernova. Cette explosion d’étoile donne lieu à un spectacle universel et engendre, paradoxalement tout les ingrédients à la recette de la vie. Mais bien plus encore, ces phares cosmiques que constituent ces phénomènes nous permettent de comprendre certain mystère de l’univers.

Renaud MONBEIG (Astronome amateur/ Astroclub M13) et Samia BRANCATO (Astronome amateur/ Astroclub M13) vous feront découvrir cette véritable aventure à travers ce sujet atomique !

– Les découvertes :

– Au cœur du phénomène !

– Des phénomènes remarquables !

Mercredi 24 mai : Une vie dans l’univers, où et comment ?

Accueil à partir de 19h / Début de soirée 19h30

Sommes-nous seuls dans l’univers ? Cette question a été théorisée et explorée par de nombreux scientifiques. Pourquoi cherche-t-on d’autres formes de vie dans l’univers et comment ?

– Recherche de l’habitabilité dans le système solaire : Alizée AMSLER (Doctorant LAM/AMU)

– Recherche de l’habitabilité hors du système solaire : Antoine SCHNEEBERGER (Doctorant LAM/AMU)

L’ASSOCIATION PINT OF SCIENCE

Retrouvez nous sur : Twitter/Facebook/Instagram pintofscienceFR

Notre site internet / https://pintofscience.fr/

Pint of Science France est une association loi 1901 sans but lucratif gérée entièrement par des bénévoles.

Café associatif Le rallumeur d’étoiles 17, quai Brescon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://pintofscience.fr/events/martigues »}] [{« link »: « https://pintofscience.fr/ »}] https://www.google.com/maps/dir//17+Quai+Brescon,+13500+Martigues/@43.4047772,5.0539458,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12b61fd694de8d99:0x532bcb43d15174e2!2m2!1d5.0561345!2d43.4047772

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T19:00:00+02:00 – 2023-05-22T23:30:00+02:00

2023-05-24T19:00:00+02:00 – 2023-05-24T23:30:00+02:00