Repair café Café associatif Le p’tit campo de Champgenéteux Champgenéteux, 22 octobre 2023, Champgenéteux.

Repair café Dimanche 22 octobre, 10h30 Café associatif Le p’tit campo de Champgenéteux

Votre grille pain est malade, votre radio ne chante plus ou encore votre réveil toussote? Notre équipe de bénévoles bricoleurs vous donne rendez vous tous les 2e dimanches du mois de 10h30 à 12h30 pour vous apprendre à les réparer et leur donner une seconde vie.

Ouvert à tous, gratuit et sans inscription.

Café associatif Le p’tit campo de Champgenéteux 7 place de l’Église 53160 Champgenéteux Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T12:30:00+02:00

