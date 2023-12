Atelier peinture marbrée (tout public) Café associatif – Le Petit Troquet timbré Génissieux, 1 décembre 2023, Génissieux.

Génissieux,Drôme

Atelier de peinture marbrée pour tous les âges le Samedi 9 Décembre de 10h00 à 12h30 au Petit Troqué Timbré (Café Associatif de Génissieux).



Sur inscription au 06 87 36 98 27 ou par mail cafeassogenissieux@gmail.com

Places limitées. Tarif unique : 5€.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. EUR.

Café associatif – Le Petit Troquet timbré Rue Simon Chopin

Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marble painting workshop for all ages on Saturday December 9 from 10am to 12:30pm at Petit Troqué Timbré (Café Associatif de Génissieux).



Registration on 06 87 36 98 27 or by e-mail cafeassogenissieux@gmail.com

Places are limited. Single price: 5?

Taller de pintura sobre mármol para todas las edades el sábado 9 de diciembre de 10.00 a 12.30 h en Petit Troqué Timbré (Café Associatif de Génissieux).



Para inscribirse, llame al 06 87 36 98 27 o envíe un correo electrónico a cafeassogenissieux@gmail.com

Plazas limitadas. Precio único: 5?

Marmormalerei-Workshop für alle Altersgruppen am Samstag, den 9. Dezember von 10.00 bis 12.30 Uhr im Petit Troqué Timbré (Café Associatif in Génissieux).



Nach Anmeldung unter 06 87 36 98 27 oder per E-Mail cafeassogenissieux@gmail.com

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Einheitspreis: 5?

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme