organisé par Rencontres musiciens-danseurs du saint-affricain Café associatif le lieu-dit, Saint-Affrique (12) 5, Rue de l’Industrie Café associatif le lieu-dit, 12400 Saint-Affrique, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39611 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] La Cantada est un apéritif-soirée chanté, au comptoir lors de laquelle chaque personne présente peut lancer un ou des airs de son choix, sans limite de langue ni de style. C’est un moment pour oser exprimer à Capela, un texte, une émotion, un rythme, une mélodie… Un temps pour se rencontrer dans le son et les mots et participer à faire du chant un plaisir de la vie quotidienne. Nous terminerons par un buffet – repas partagé, chacun et chacune amène de quoi grignoter. source : événement Cantada publié sur AgendaTrad

