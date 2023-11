Tournée festive en vélo des décorations lumineuses de Castanet-Tolosan Café associatif le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Tournée festive en vélo des décorations lumineuses de Castanet-Tolosan Café associatif le Grenier Castanet-Tolosan, 10 décembre 2023, Castanet-Tolosan. Tournée festive en vélo des décorations lumineuses de Castanet-Tolosan Dimanche 10 décembre, 17h30 Café associatif le Grenier Se présenter Nous emprunterons le maximun de parties cyclables pour découvrir les illuminations de Castanet-Tolosan.Le parcours sera d’environ 7 kms.

Port du casque obligatoire pour les enfants (obligatoirement accompagnés) et recommandé pour les adultes. Eclairage du vélo obligatoire

