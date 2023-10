Sciences et société, pour une meilleure qualité de l’air Café associatif le Grenier Castanet-Tolosan, 12 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Sciences et société, pour une meilleure qualité de l’air Jeudi 12 octobre, 20h00 Café associatif le Grenier Participation libre

Sciences et société, pour une meilleure qualité de l’air

Pour s’interroger sur la qualité de l’air et ses enjeux sur notre territoire, plusieurs acteurs concernés seront présents :

– Jean-Francois Léon, physicien de l’atmosphère, chercheur CNRS au Laboratoire d’Aérologie, Toulouse et spécialiste de la physico-chimie de l’atmosphère,

– Mélina Macouin, géochimiste, chercheuse CNRS à Geoscience Environnement Toulouse et spécialiste des sciences participatives,

– Laurence Delville, doctorante à l’université Toulouse 3 Paul Sabatier,

– Christina Jones, psychologue sociale et environnementale, WaltR,

– Pascal Chicot, Vice-président SICOVAL Biodiversité, transition énergétique et projet alimentaire de territoire,

– Valentin Labelle, chargé de mission au CPIE Terre Toulousaine, association d’éducation à l’environnement et au développement durable,

– une personne du CAPAT de l’UCQ. (sous réserve),

– une personne de Atmo Occitanie. (sous réserve),

– une ou plusieurs personnes du groupe d’habitants de Castanet qui travaille sur la qualité de l’air.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements et réservation au 07 77 04 96 29 ou en ligne.

Café associatif le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/table-ronde-science-et-societe »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/table-ronde-science-et-societe »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

Le Grenier Pollution

©le Grenier