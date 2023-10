La retraite est-elle un long fleuve (trop) tranquille ? Café associatif le Grenier Castanet-Tolosan, 12 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

À la retraite, quels nouveaux rôles tient-on au quotidien dans sa famille, dans la société ?

Prendre du temps pour soi est-ce forcément en avoir moins pour les autres ?

Durant ces temps de rencontres menés par ARC-EN-CIEL THÉÂTRE, les participant·es pourront échanger sur les situations qu’ils vivent, fabriquer des scènes à partir de ce qui leur pose question et soulève problème, confronter leurs points de vue et ainsi participer à une recherche collective pour mieux vivre et interroger ce passage à la retraite.

Ces rencontres ne demandent aucun prérequis, animés par

des comédien·nes-intervenant·es du réseau Arc-en-ciel Théâtre, travaillant avec des jeux et des techniques issus du théâtre et de l’éducation populaire.

Pour en savoir plus : https://www.arcencieltheatre.com/

Café associatif le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 91 88 83 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 41 22 06 »}] [{« link »: « https://www.arcencieltheatre.com/ »}]

