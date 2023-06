Les Rendez-Vous Numériques du Sud-Est Toulousain: « Les fakes news: démêler le vrai du faux » Café associatif le Grenier Castanet-Tolosan, 20 juin 2023, Castanet-Tolosan.

Les Rendez-Vous Numériques du Sud-Est Toulousain: « Les fakes news: démêler le vrai du faux » Mardi 20 juin, 19h00 Café associatif le Grenier Tout public à partir de 10 ans, Gratuit

Venez apprendre à démêler le vrai du faux et à mieux connaître les notions qui entourent la dénomination de « fakes news » !

Aujourd’hui les « fakes news » sont très nombreuses, et deviennent extrêmement virales. Il en existe une grande variété: l’erreur, le canular, le mensonge, la tromperie à visée commerciale, la propagande, le faux complot… qui constituent des informations mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Ainsi, si vous voulez savoir les détecter et ne pas vous faire avoir, venez assister à cet atelier qui vous apprendra à démêler les vraies informations des fausses grâce à des outils numériques.

Animé par « Combustible numérique ».

Les RDV Numériques construits pour et avec vous sont portés par le Sicoval et animés par le réseau des acteurs numériques du territoire. Ils ont pour objectif de faire du numérique une chance pour tous les habitants de l’agglo. Ces RDV, programmés une fois par mois de janvier à juin, vous permettront d’être accompagnés dans vos usages quotidiens et de vous construire une culture numérique.

Café associatif le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0777049629 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T19:00:00+02:00 – 2023-06-20T21:00:00+02:00

