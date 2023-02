Café Associatif La Pie Saint-Cyprien : atelier d’improvisation vocale et collective Café associatif La Pie Saint-Cyprien Périgord Noir Vallée Dordogne Saint-Cyprien Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Cyprien Venez partager un moment bienveillant de création, d’expression et expérimentation collective grâce à l’improvisation vocale, nourris de jeux et exercices de co-improvisation et de circle-song. Inscription 06 67 21 45 83 Venez partager un moment bienveillant de création, d’expression et expérimentation collective grâce à l’improvisation vocale, nourris de jeux et exercices de co-improvisation et de circle-song. Inscription 06 67 21 45 83 Café associatif La Pie office de tourisme

