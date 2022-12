Café associatif La Pie : distribution des paniers du soleil Saint-Cyprien, 15 décembre 2022, Saint-Cyprien Périgord Noir Vallée Dordogne Saint-Cyprien.

Café associatif La Pie : distribution des paniers du soleil

5 Place de la Liberté Saint-Cyprien Dordogne

2022-12-15 – 2022-12-15

Saint-Cyprien

Dordogne

Saint-Cyprien

Fruits, agrumes et épicerie de petits producteurs bio en Andalousie. Démarche en circuit court et commerce équitable. Uniquement sur commande.

Pour plus d’infos, voir la liste des produits et/ou commander : thomas@lespaniersdusoleil.fr

Fruits, agrumes et épicerie de petits producteurs bio en Andalousie. Démarche en circuit court et commerce équitable. Uniquement sur commande.

Pour plus d’infos, voir la liste des produits et/ou commander : thomas@lespaniersdusoleil.fr

La Pie

pixabay

Saint-Cyprien

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne