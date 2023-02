Allègre • Club d’échecs Café associatif la Coccinelle Allègre Catégories d’Évènement: Allègre

Club d’échecs à la Coccinelle handicap moteur mi Café associatif la Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes • entrée libre • accessible aux personnes à mobilité réduite •

04 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe https://www.facebook.com/Coccinelle43270;https://www.instagram.com/coccinelle43270/;https://twitter.com/coccinelle43270;https://wa.me/33415460068 L’espace associatif La Coccinelle vous accueille en centre-bourg d’Allègre, c’est le lieu idéal pour terminer votre visite du site de la Potence :) De nombreux évènements et ateliers sont organisés tout au long de l’année. Au plaisir de vous y rencontrer ! · club d’échecs à Allègre · Francis et Pierre nous proposent cette activité, qui se déroule à la Coccinelle.

Retrouvons nous le deuxième et le quatrième jeudi du mois dès 14 heures pour apprendre, comprendre et se perfectionner, dans une ambiance amicale. :) · rendez-vous au 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire, le deuxième et le quatrième jeudi du mois dès 14 h ·

