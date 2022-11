Allègre • Concert • Héritage Soul Café associatif la Coccinelle Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Allègre • Concert • Héritage Soul Café associatif la Coccinelle, 21 décembre 2022, Allègre. Allègre • Concert • Héritage Soul Mercredi 21 décembre, 18h00 Café associatif la Coccinelle Héritage Soul en concert à la Coccinelle handicap moteur mi Café associatif la Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes • entrée libre • accessible aux personnes à mobilité réduite •

04 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe https://www.facebook.com/Coccinelle43270;https://www.instagram.com/coccinelle43270/;https://twitter.com/coccinelle43270;https://wa.me/33415460068 L’espace associatif La Coccinelle vous accueille en centre-bourg d’Allègre, c’est le lieu idéal pour terminer votre visite du site de la Potence :) De nombreux évènements et ateliers sont organisés tout au long de l’année. Au plaisir de vous y rencontrer ! le mercredi 21 décembre 2022 à partir de 18 heures En cette fin d’année, le groupe Héritage Soul et l’association La Coccinelle ont le plaisir de vous proposer un concert Gospel, RnB, A capella inédit à Allègre. « Héritage Soul est un groupe vocal féminin aux multiples configurations, du trio au chœur polyphonique. Les chanteuses diffusent l’émotion universelle des musiques noires aux racines multiples. Elles réinvestissent avec complicité des rythmes Afro-américains, du Negro-spiritual à des productions plus contemporaines, à travers un répertoire de reprises et de créations originales. » — Exagroove Toute l’équipe vous promet une soirée dynamique et pleine d’émotion, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ;) rendez-vous au 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire à Allègre

· entrée gratuite · participation libre à destination des artistes ·

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T18:00:00+01:00

2022-12-21T20:00:00+01:00 coccinelle.cafe

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Café associatif la Coccinelle Adresse 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Ville Allègre lieuville Café associatif la Coccinelle Allègre Departement Haute-Loire

Café associatif la Coccinelle Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Allègre • Concert • Héritage Soul Café associatif la Coccinelle 2022-12-21 was last modified: by Allègre • Concert • Héritage Soul Café associatif la Coccinelle Café associatif la Coccinelle 21 décembre 2022 Allègre Café associatif la Coccinelle Allègre

Allègre Haute-Loire