Balade ponctuée de moments de lecture d’extraits du livre Les huit montagnes de Paolo Cognetti, avec le comédien et guide de randonnée Julien Pillot.

Publié chez Stock, le roman de Paolo Cognetti a reçu les prix Médicis Étranger et Strega en 2017. Son adaptation au cinéma en 2022 est récompensée par le Prix du jury du Festival de Cannes. Un prétexte pour redécouvrir cette touchante histoire d'amitié entre deux hommes reliés par la haute montagne de la Vallée d'Aoste en Italie.

