Montesquieu Entraide : distribution de paniers primeur Café Associatif Kawa Nhan Léognan, 4 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

L’équipe de l’association Entraide Montesquieu accueille les 1ers et 3ièmes vendredis ses bénéficiaires pour un panier primeur.

Un temps de discussion et d’échanges se déroulera pendant la distribution des paniers..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 12:00:00. .

Café Associatif Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every 1st and 3rd Friday, the Entraide Montesquieu team welcomes its beneficiaries for a fresh produce basket.

A time for discussion and exchange will take place during basket distribution.

El 1er y 3er viernes, el equipo de Entraide Montesquieu recibe a los beneficiarios de una cesta de productos frescos.

Durante la distribución de las cestas tendrá lugar un momento de debate e intercambio.

Das Team des Vereins Entraide Montesquieu empfängt am 1. und 3. Freitag seine Begünstigten für einen Primeur-Korb.

Während der Verteilung der Körbe findet eine Zeit der Diskussion und des Austauschs statt.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Montesquieu