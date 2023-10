Concert à Goasven Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Logonna-Daoulas Concert à Goasven Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas, 7 novembre 2023, Logonna-Daoulas. Concert à Goasven Mardi 7 novembre, 19h30 Café associatif de Goasven Prix libre Café associatif de Goasven Goasven 29460 Logonna daoulas Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Café associatif de Goasven Adresse Goasven 29460 Logonna daoulas Ville Logonna-Daoulas Departement Finistère Age max 99 Lieu Ville Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas latitude longitude 48.339563;-4.259174

Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logonna-daoulas/