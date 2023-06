Concert Samedi 17 Juin a Goasven Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas, 17 juin 2023, Logonna-Daoulas.

Concert Samedi 17 Juin a Goasven Samedi 17 juin, 20h00 Café associatif de Goasven Prix Libre

Il y a beaucoup de toi

Amarin Romarin fait des boucles de mots et de musique depuis quelques mois.

Avec son petit synthé, iel incite à la tendresse communautaire, invite à ressentir des émotions et des images, et globalement incorpore [sa] transidentité et [sa] folie dans ses cycles mélodiques.

« Il y a beaucoup de toi » dure 25 min et est né en septembre 2022.

—> https://amarin-romarin.bandcamp.com

13h13

Qui n’a jamais rêvé d’écouter du rap, tranquillement et intimement, avec une bonne tisane et des ami.es ?

Laisser divaguer ses pensées et ricocher les paroles dans sa tête ?

Que les extraits de musique s’emmêlent aux extraits de vie…

Le théâtre, le rap et le chant se mélangent pour donner forme à 30 minutes de spectacle. Peut-être allez-vous avoir un sourire timide, une larme au coin de l’œil, un petit rire nerveux mais n’ayezn crainte, cela veut dire que nos paroles vous ont fait sûrement penser à…

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

