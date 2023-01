Soirée Théâtre et TV à Goasven Café associatif de Goasven Logonna-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Soirée Théâtre et TV à Goasven Café associatif de Goasven, 20 janvier 2023, Logonna-Daoulas. Soirée Théâtre et TV à Goasven Vendredi 20 janvier, 20h00 Café associatif de Goasven

Prix Libre

Une soirée Théâtre et Expérience sonore sur tubes cathodiques !!! Café associatif de Goasven Goasven 29460 Logonna daoulas Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.leapuissant.com/ »}] Meurtre pour claquettes (Théâtre) Théâtre grinçant, série noire Rythme implacable,

ambiance crépusculaire,

intrigue a son paroxysme, pour une affaire des plus étranges

Un détective à bout de souffle se lance sur les traces

d’une étrange fille très swinging chaos

Un polar atypique,un thriller incontournable.

Une sueur froide, indissociable. Roasty Boiled Toastinette (Perfomance) Roasty Boiled Toastinette, c’est un cri de douleur et de rage d’un fromage cheddar carré envers notre société. Depuis l’avènement des ‘‘foodies’’, ces restaurants où l’on mange des burgers ‘‘gourmets’’ l’ambiance populaire,

joyeuse, grasse et irresponsable du fast-food, s’est faite peu à peu greenwashée, gentrifiée.

Sous le prétexte et la pression du ‘‘healthy’’, Toastinette est aujourd’hui mise à la porte par Ronald et ses

consommateurs responsabilisés.

Nostalgique de l’élan de liberté dont jouissait l’univers du fast-food depuis ses débuts, Toastinette nous invite

avec la Gomme Xanthane et Bisphénol pour une dernière virée au snack !

https://www.leapuissant.com/ Les jeunesses cathodiques Performance sonore pour petits écrans Des sons à voir, une sinusoïdale à écouter : un ballet pour électrons libres. Silence et obscurité de rigueur pendant les spectacles…

Arrive à l’heure stp !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00

