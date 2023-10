1step en concert Café associatif Brocoli Sens-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Sens-de-Bretagne 1step en concert Café associatif Brocoli Sens-de-Bretagne, 16 décembre 2023, Sens-de-Bretagne. 1step en concert Samedi 16 décembre, 21h00 Café associatif Brocoli Unis par une même passion pour le reggae et les musiques de transe, par l’amitié, par un besoin immodéré de prendre plaisir et d’en donner, tout simplement, 1step est un trio qui produit une musique actuelle, tribale, empreinte de multiples références aux sources jamaïcaines.

En concert au Bar associatif Brocoli Café associatif Brocoli 13 avenue Philippe de Volvire – SENS de BRETAGNE Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne 07 66 54 58 82 https://assobrocoli.alouest.net/ https://www.facebook.com/assobrocolisens/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/assobrocolisens/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://assobrocoli.alouest.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00 concert reggae Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Sens-de-Bretagne Autres Lieu Café associatif Brocoli Adresse 13 avenue Philippe de Volvire - SENS de BRETAGNE Ville Sens-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Café associatif Brocoli Sens-de-Bretagne latitude longitude 48.332403;-1.534827

Café associatif Brocoli Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens-de-bretagne/