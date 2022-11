Ateliers moulage de sculptures corporelles en chocolat Café associatif « Au petit Bonheur » Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers moulage de sculptures corporelles en chocolat 28 novembre – 6 décembre Café associatif « Au petit Bonheur »

entrée libre

pour l’ exposition Anthropophage Café associatif « Au petit Bonheur » 3 Rue Jules Noël Breil – Barberie Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vivre Libre 44 & LOLAB invitent l’artiste Pablo Boissel-Arrieta a réaliser, avec les usagers du café au Petit-Bonheur, l’exposition : Anthropophage. Dans le cadre du projet, Pablo animera des ateliers de création « moulage de sculptures corporelles en chocolat » au Petit Bonheur les : lundi 28/11 : 16h > 17h

mardi 29/11 : 10h30h >11h30

jeudi 01/12 : : 14h > 15h

lundi 05/12 : 16h > 17h

mardi 06/12 : 10h30h >11h30 vernissage le samedi 17 décembre à 17h30 l’exposition sera visible dans la vitrine de L’Antre D’Eux, du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Lieu Café associatif "Au petit Bonheur" Adresse 3 Rue Jules Noël Breil - Barberie Ville Nantes

Ateliers moulage de sculptures corporelles en chocolat Café associatif « Au petit Bonheur » 2022-11-28

Nantes Loire-Atlantique