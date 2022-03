Café associatif à la Maison des associations de Mérignac Maisons des associations, 5 avril 2022, Mérignac.

Café associatif à la Maison des associations de Mérignac

Maisons des associations, le mardi 5 avril à 09:30

### Pédagogie et transmission dans l’accompagnement associatif Dans la continuité du café associatif du mois de décembre, l’association **Drop de béton** présentera “Le respect des règles et des rôles pour favoriser l’autonomie et une approche transversale” par le biais d’ateliers pratiques (en extérieur si le temps le permet, prévoir une tenue de sport si possible). Ouvert à tous et particulièrement aux personnes en position d’accompagnement et d’animation d’ateliers ou d’enseignement, ce café associatif abordera les nouvelles approches de la pédagogie ou comment renouveler sa façon de transmettre un savoir, une pratique. _Renseignements et inscription par mail auprès de Virginie Ayasse : [v.ayasse@merignac.com](mailto:v.ayasse@merignac.com)_

Le mardi 5 avril 2022 à 9h30 la Maison des associations de Mérignac organise un “Café associatif”

Maisons des associations 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T09:30:00 2022-04-05T12:00:00