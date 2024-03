Café artistique » Empreintes Traces » Saint-Doulchard, dimanche 7 avril 2024.

Dans le cadre de « Jeune Création Contemporaine » , l’association Phideas organise un café artistique autour de l’artiste plasticienne Leïla LAUNAY dont on pourra découvrir les œuvres peinte et gravées qui ont jalonnées son parcours.

Leïla LAUNAY est une artiste formée aux Beaux Arts de Bourges et membre de Phideas depuis plusieurs années. Elle expose régulièrement son travail avec cette association, ainsi qu’à l’occasion d’autres projets personnels.

« J’ai beaucoup travaillé autour du corps, principalement celui de la femme, qui donne naissance, vie, création… Signe de renaissance, de reconstruction du monde ? Arbres ou paysages, la Nature, donne naissance à la femme qui donne naissance à son tour. »

Pour cet évènement, Leïla LAUNAY présentera son tout dernier travail de portraits photographiés et peints.

Exposition des œuvres de l’artiste plasticienne Leïla LAUNAY de 15h à 19h

Café artistique et rencontre avec l’artiste à 16h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Café artistique » Empreintes Traces » Saint-Doulchard a été mis à jour le 2024-03-02 par BERRY