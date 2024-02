CAFÉ-ART « L’ŒUVRE DE DIEGO VELASQUEZ » Colombiers, mercredi 20 mars 2024.

CAFÉ-ART « L’ŒUVRE DE DIEGO VELASQUEZ » Colombiers Hérault

La médiathèque de Colombiers vous invite à la rencontre du peintre favori du Roi d’Espagne, au temps du siècle d’or de puissants jeux d’ombres et de lumière, une touche vigoureuse et une élégance particulière… animée par Isabelle MAS-REIGNIER, animatrice du patrimoine, diplômée en histoire de l’art et archéologie. Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20

4 Rue des Écoles

Colombiers 34440 Hérault Occitanie mediatheque.colombiers@ladomitienne.com

