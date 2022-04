Café Argenton-sur-Creuse, 7 avril 2022, Argenton-sur-Creuse.

Café Argenton-sur-Creuse

2022-04-07 – 2022-04-07

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre

Le Sommeil du tout-petit, on en parle ?

Le Café Parent, un moment convivial pour parler du tout-petit , de l’enfant sur la thématique du sommeil : le coucher, les siestes…… animé par Céline Péron-Murat, éducatrice spécialisée et des bibliothécaires.

Parents, grands-parents, et toute personne intéressée sont bienvenus.

Le Café-parent

bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/

Le Sommeil du tout-petit, on en parle ?

Le Café Parent, un moment convivial pour parler du tout-petit , de l’enfant sur la thématique du sommeil : le coucher, les siestes…… animé par Céline Péron-Murat, éducatrice spécialisée et des bibliothécaires.

Parents, grands-parents, et toute personne intéressée sont bienvenus.

©bibliothèqueRollinat

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT Vallée de la Creuse