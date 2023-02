CAFE ARCHI SUR LE RÉEMPLOI EN DESIGN ET ARCHITECTURE La Fabrique – Rêves de ville, 3 mars 2023, Le Mans .

CAFE ARCHI SUR LE RÉEMPLOI EN DESIGN ET ARCHITECTURE

2023-03-03 – 2023-03-03

Le vendredi 3 mars à 18h00, l’Association des Architectes de la Sarthe organise un CAFE ARCHI sur le thème du réemploi en design et architecture. Entrée libre et gratuite. Réemploi dans le design : La frugalité et le réemploi au service du design, de l’Afrique à l’Europe ou Design et réemploi, du Sud au Nord ou Quel design pour le monde de demain?

Diane et Élie, designer et ingénieur, sont convaincus de l’impact positif de l’innovation frugale sur notre précieuse planète et de la richesse des échanges humains. En immersion dans des communautés rurales et urbaines africaines, ils ont participé pendant un an à des projets collaboratifs liés aux low-tech et au recyclage. Ils ont ainsi parcouru 5 pays, développé 8 projets avec 8 associations locales, impacté 282 personnes, recyclé plus de 300 kilos de pneus et plastique, habité avec 6 familles, utilisé 53 mots de vocabulaires dans 5 langues, voyagé dans une centaine de bus locaux… Ils ont prolongé ce voyage par la création d’un livre, qui retrace leurs expériences et les ambiances traversées, accompagnés de croquis explicatifs pour partager les techniques développées. En France, ce mouvement du réemploi et le développement des low-tech prend son essor depuis quelques années, tant dans le design que l’architecture. Pour répondre au contexte actuel de raréfaction des ressources naturelles et d’augmentation des inégalités sociales dans le monde, il devient nécessaire d’améliorer l’inclusion sociale et la durabilité des produits. Les concepteurs repensent ainsi leur métier et proposent de nouvelles façons de créer. Mais plus qu’une philosophie, quel design peut-on envisager pour le monde de demain?

Réemploi dans l’architecture : Retour d’expérience d’architectes sarthois.

Lieu et contact : la Fabrique “rêves de ville”, 5 boulevard Anatole France 72000 Le Mans au 02 43 47 46 40. Mail : lafabrique@lemans.fr.

lafabrique@lemans.fr +33 2 43 47 46 40 https://www.lemansmetropole.fr/citoyen/la-concertation/la-fabrique/

