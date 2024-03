Café Archi #34 : Bidonville – Architectures de la ville future Le Bakwa Les Abymes, jeudi 28 mars 2024.

Café Archi #34 : Bidonville – Architectures de la ville future Bidonville – Architectures de la ville future (un film de Jean-Nicolas Orhon) Jeudi 28 mars, 18h30 Le Bakwa Entrée libre

Bidonville – Architectures de la ville future (un film de Jean-Nicolas Orhon)

Au coeur des mondes marginaux que sont les bidonvilles et squats de la planète, des individus s’approprient, érigent et animent une cité à leur image.

De nos jours, une personne sur six vit dans un bidonville, squat ou autre habitat précaire. Les gouvernements tentent d’éradiquer ce qu’ils considèrent comme un problème en construisant des logements sociaux, mais la plupart des citoyens refusent de vivre dans ces lieux qui ne sont pas adaptés à leur réalité.

Ce documentaire propose une réflexion sur la problématique du logement à l’ère de la surpopulation des villes en nous révélant un point de vue sociologique et philosophique sur les constructions à échelle humaine. Le cinéaste Jean-Nicolas Orhon nous plonge dans l’intimité de citoyens et de familles qui, par leur résilience et leur ingéniosité, ont su bâtir des habitations adaptées à leurs besoins, en s’inspirant souvent des traditions architecturales de leurs communautés d’origine.

Notre invité, Emile Romney, architecte guadeloupéen, répondra à vos questions après avoir livré ses impressions sur le film et parlé de ses expériences autour des quartiers spontanés en Guyane.

Cette rencontre se poursuivra autour de quelques amuses bouches offerts par la MAG.

ℹ️ Cette rencontre pourra être déclarée par les architectes présents comme formation complémentaire sur le site du CNOA pour une durée de 2h. Une attestation de participation vous sera remise à cet effet.

Le Bakwa Les Abymes Les Abymes 97139 Habitation Belle Plaine Guadeloupe Guadeloupe

architecture ville

Maison Architecture Guadeloupe