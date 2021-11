Café-Archéo : l’archéologie préventive, mais qu’est-ce que c’est ? Les Eyzies, 17 novembre 2021, Les Eyzies.

Café-Archéo : l’archéologie préventive, mais qu’est-ce que c’est ? Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2021-11-17 18:30:00 – 2021-11-17 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Le Pôle vous invite à la première édition d’un rendez-vous d’un nouveau type, imaginé en partenariat avec l’Inrap : une discussion conviviale entre archéologue et participants, après une courte présentation introductive du sujet traité.

Le premier invité du café-archéo est Luc Detrain, directeur adjoint scientifique et technique Inrap Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer/ Centre archéologique de Campagne.

En 2001, l’État français s’est doté d’une loi de protection du patrimoine enfoui, conformément à la convention de Malte. Luc Detrain évoquera et échangera sur les découvertes et les avancées scientifiques et méthodologiques qu’elle a permis.

Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Le Pôle vous invite à la première édition d’un rendez-vous d’un nouveau type, imaginé en partenariat avec l’Inrap : une discussion conviviale entre archéologue et participants, après une courte présentation introductive du sujet traité.

Le premier invité du café-archéo est Luc Detrain, directeur adjoint scientifique et technique Inrap Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer/ Centre archéologique de Campagne.

En 2001, l’État français s’est doté d’une loi de protection du patrimoine enfoui, conformément à la convention de Malte. Luc Detrain évoquera et échangera sur les découvertes et les avancées scientifiques et méthodologiques qu’elle a permis.

Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

+33 5 53 06 06 97

Le Pôle vous invite à la première édition d’un rendez-vous d’un nouveau type, imaginé en partenariat avec l’Inrap : une discussion conviviale entre archéologue et participants, après une courte présentation introductive du sujet traité.

Le premier invité du café-archéo est Luc Detrain, directeur adjoint scientifique et technique Inrap Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer/ Centre archéologique de Campagne.

En 2001, l’État français s’est doté d’une loi de protection du patrimoine enfoui, conformément à la convention de Malte. Luc Detrain évoquera et échangera sur les découvertes et les avancées scientifiques et méthodologiques qu’elle a permis.

Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

©Pôle d’interprétation de la préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2021-11-01 par