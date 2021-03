Lahage 3PA Formation Haute-Garonne, Lahage Café AgitaTerre #1 3PA Formation Lahage Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lahage

Café AgitaTerre #1 3PA Formation, 19 mars 2021-19 mars 2021, Lahage. Café AgitaTerre #1

3PA Formation, le vendredi 19 mars à 20:30

L’association 3PA et le Festival AgitaTerre vous invitent à leur 1er café AgitaTerre 2021 ! A l’occasion de ce café en visioconférence le vendredi 19 mars à 20h30, une présentation de l’association 3PA et de l’Ecole de la TRansition Ecologique (ETRE) vous sera faite. Il se fera en présence de Frédérick Mathis (Co-directeur et fondateur de 3PA), Lil Rimsa (chargée de mission essaimage), Cécile Gueguen (Chargée de mission dev.en Ile de France ETRE Paris) et Olivier Maillard (Formateur technique des titre pro menuiserie), tous les 4 impliqué.es dans l’Ecole de la TRansition Ecologique. Le thème du Festival AgitaTerre de 2021 sera révélé très bientôt et présenté au début du café !

Patience… Pour suivre ce café, connectez-vous via ce lien :

[https://meet.jit.si/1ecaf%C3%A9AgitaTerre2021](https://meet.jit.si/1ecaf%C3%A9AgitaTerre2021) Présentation de 3PA et les Écoles de la TRansition Écologique ETRE 3PA Formation Lahage Lahage Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T20:30:00 2021-03-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lahage Autres Lieu 3PA Formation Adresse Lahage Ville Lahage