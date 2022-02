Café à thème « La mobilité au quotidien » Maison de quartier La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

« La mobilité au quotidien » Qu’elle soit naturellement dûe à l’avancée en âge ou liée à un problème de santé, notre mobilité peut être diminuée et impacter notre quotidien. Venez échanger autour ce thème animé par un psychologue de l’association Solipsy.

Gratuit, inscription obligatoire

Chaque mois, un thème différent pour échanger, s’exprimer et écouter dans un cadre bienveillant. Maison de quartier La Mano 3 rue Eugène Thomas – 44300 NANTES Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique

