Un thème pour échanger, s’exprimer et écouter dans un cadre bienveillant. Animé par Lucas BINI, psychologue. Présentation du Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit, inscription obligatoire

Pourquoi est-ce parfois compliqué ? Soutien, fusion, éloignement, jalousie… Salle de la Prime 5 Place Alexandre Vincent Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

