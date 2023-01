La Maison la Nuit + Myrmidon Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 26 mars 2023, Lailly-en-Val.

Participation libre

Solos théâtre de marionnettes

Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@pfme.org »}, {« link »: « mailto:contact@hamac-lailly.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/

La Maison la Nuit + Myrmidon

à partir de 4 ans

La Maison la Nuit : dans la maison, le jour, une gentille petite famille vit sa vie, comme des millions d’autres. Mais dans la maison, la nuit, c’est au tour d’un groupe de monstres d’investir les lieux pour vaquer à sa propre routine.

Le jeu des ombres et celui des lumières nous racontent le monde des humains et celui des monstres. Et même si la peur est l’inévitable frontière entre les deux, tout ne va pas si mal quand on franchit la ligne…

Myrmidon : Myrmidon est un petit bonhomme qui n’a pas froid aux yeux et qui ne peut résister à la soif de l’aventure. Lorsqu’il se retrouve parachuté avec une combinaison d’astronaute, on se doute que les extraterrestres ne sont pas bien loin…

Au fur et à mesure qu’il se laisse aller à son imagination, tout un univers de papier, d’ombres et de couleurs se développe autour de lui et l’entraine dans des mondes fantastiques et imprévisibles.

Entre les deux représentations, un petit goûter sera proposé pour parfaire cet après-midi convivial !

Dans le cadre de la saison marionnette «Petites Formes Mouvantes et Émouvantes» à Lailly en Val et Meung sur Loire.

Réservation sur contact@pfme.org, au 06 80 59 53 70 ou sur contact@hamac-lailly.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T15:02:00+02:00

2023-03-26T17:02:00+02:00

Jeux de Vilains