Paddy O’Turner Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’Évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Paddy O’Turner Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 18 mars 2023, Lailly-en-Val. Paddy O’Turner Samedi 18 mars, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

billetterie libre

Irish Music Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ Paddy O’Turner

Irish Music

One man traditional Irish Music collective.Paddy O’Turner à la faculté de se “détripler” grâce à sa boite à samples, il passe de la guitare, au banjo et au violon . Trois pour le prix d’un.

——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:02:00+01:00

2023-03-18T22:02:00+01:00 café 2

Détails Catégories d’Évènement: Lailly-en-Val, Loiret Autres Lieu Café 2 la Mairie, Lailly en Val Adresse 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Ville Lailly-en-Val lieuville Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Departement Loiret

Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

Paddy O’Turner Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2023-03-18 was last modified: by Paddy O’Turner Café 2 la Mairie, Lailly en Val Café 2 la Mairie, Lailly en Val 18 mars 2023 Café 2 la mairie Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val

Lailly-en-Val Loiret