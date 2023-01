Atelier dessin sur carte à gratter Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 15 mars 2023, Lailly-en-Val.

Participation libre

avec le dessinateur Will Argunas (1h30) à partir de 10 ans

2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/

Initiation à la technique de la carte à gratter avec l’artiste Will Argunas, auteur de bd et illustrateur de Beaugency (une trentaine de livres à son actif).

La carte à gratter est un support rigide noir dont on gratte la surface avec différents outils plus ou moins fins (plumes), pour révéler la couche de blanc sous-jacent. Il s’agit donc de dessiner en blanc sur noir. La technique s’apparente à celle de la gravure.

Le but : réaliser un dessin en travaillant par la lumière (le blanc), et non par l’ombre (le support noir existant), de dessiner l’intérieur des formes (volumes simples au début), et non par le contour, à l’aide de petites hachures très fines, dans un sens puis dans un autre. D’où son nom de technique de dessin par grattage.

Cet atelier s’inscrit dans la programmation du 38e Salon du livre jeunesse Val de Lire.

——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.



