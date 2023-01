LELEX LUTHOR Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’Évènement: Lailly-en-Val

LELEX LUTHOR Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 4 mars 2023, Lailly-en-Val. LELEX LUTHOR Samedi 4 mars, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

RAP Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ LELEX LUTHOR

En plus de quinze ans de rap, Lelex Luthor est l’un des pionniers de la scène rap orléanaise qui possède toutes les caractéristiques du bon «emcee» : voix reconnaissable entre mille, des placements surprenants, une technique originale et des textes plein de bon sens. Efficace sur du boom-bap comme sur de la trap, porteur de plusieurs projets solo, Lelex vous emmènera entre autres «À la poursuite du diamant vert». Si tu te prends pour Superman prépare-toi à garder les pieds sur terre et à lever ta main en l’air !

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

