CHAPARD'VILLE Samedi 18 février, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

Blues / Rock / Folk Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret

02 38 44 59 56

Trio originaire de Lorcy et sillonnant les scènes chargé d’un repertoire rock, blues et folk, butin chapardé aux plus grands noms de la musique. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, the Rolling Stones, Foo Fighters, Neil Young, Muse, Blondie, Albert King… ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

