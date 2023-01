Ajoupa trio Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’Évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Ajoupa trio Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 11 février 2023, Lailly-en-Val. Ajoupa trio Samedi 11 février, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

billetterie libre

Musique celtique, chants de marins et chanson française Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ Ajoupa trio

Musique celtique, chants de marins et chanson française Nicolas à l’accordéon, Thierry à la guitare et au chant, et Jean-Paul aux tin et low whistle (flûtes irlandaises), harmonica et chant.

“Notre répertoire est la musique irlandaise, celtique, les chants de marins, et aussi tout ce qui nous plaît dans la chanson française !” ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:02:00+01:00

2023-02-11T22:02:00+01:00 café 2

Détails Catégories d’Évènement: Lailly-en-Val, Loiret Autres Lieu Café 2 la Mairie, Lailly en Val Adresse 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Ville Lailly-en-Val lieuville Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Departement Loiret

Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

Ajoupa trio Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2023-02-11 was last modified: by Ajoupa trio Café 2 la Mairie, Lailly en Val Café 2 la Mairie, Lailly en Val 11 février 2023 Café 2 la mairie Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val

Lailly-en-Val Loiret