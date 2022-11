New Amalgame Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

New Amalgame
Samedi 17 décembre, 20h02
Café 2 la Mairie, Lailly en Val

gratuit (on fait passer le chapeau)

Café 2 la Mairie, Lailly en Val
2 rue de la Mairie, Lailly en Val
Lailly-en-Val 45740
Loiret
Centre-Val de Loire

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ New Amalgame

Jazz Vous aimez le jazz ? New Amalgame aussi ! Composé d’une chanteuse, Kty-O, et d’un pianiste-accordéoniste, Daniel Deruytere, le duo a gagné le cœur de nombreux mélomanes de tous horizons avec son répertoire de chansons françaises et internationales acoustiques à tendance jazz. ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

