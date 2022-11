La Compagnie des anches de Sologne Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

La Compagnie des anches de Sologne Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 11 décembre 2022, Lailly-en-Val. La Compagnie des anches de Sologne Dimanche 11 décembre, 14h32 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

gratuit (on fait passer le chapeau)

Clarinettes et saxophones Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ La Compagnie des anches de Sologne

Clarinettes et saxophones Ensemble d’une quinzaine de musiciens amateurs qui pratique des styles musicaux variés, de toutes les époques. ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

2022-12-11T14:32:00+01:00

2022-12-11T15:32:00+01:00 café 2

