Vocal Jam / Bœuf Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 2 décembre 2022, Lailly-en-Val. Vocal Jam / Bœuf Vendredi 2 décembre, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

gratuit (on fait passer le chapeau)

Soirée karaoké / Bœuf avec Hobby Blues Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ Vocal jam / Bœuf avec Hobby Blues Préparez 2 ou 3 chansons et venez pousser la chansonnette accompagné par les Hobby Blues en acoustique entre 19 h et 20 h.

Puis de 20 h à 22 h, on sort les instruments pour enchainer sur une soirée Bœuf (toujours organisée par les Hobby Blues). ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Évènement proposé par les Tauliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:02:00+01:00

2022-12-02T22:02:00+01:00 café 2

